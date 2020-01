Symposium over dementie in Veldhoven: aandacht voor sociale gevolgen

Al zo’n vijftig jaar werkt SWOVE aan het welzijn van kwetsbare burgers uit de gemeente Veldhoven en dan met name gericht op ouderen, mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. De welzijnsorganisatie werkt daarbij nauw samen met verschillende instanties zoals ouderenorganisaties, zorgaanbieders en huisartsen. Professionals uit de zorg en welzijnssector, politie en ondernemers komen steeds vaker in aanraking met mensen met dementie. In Nederland zijn nu 280.000 mensen met dementie, weet Hoogeveen.

Half miljoen

,,15.000 mensen daarvan zijn jonger dan 65 jaar. Dementie is een ouderdomsziekte. De kans om dementie te krijgen, verdubbelt elke vijf jaar na het vijfenzestigste levensjaar. Er komen steeds meer ouderen, de levensverwachting neemt toe en de ‘babyboomers’ zijn in 2030 80-plus. Volgens de laatste schattingen zijn er in 2040 bijna 500.000 mensen met dementie in Nederland.”

De specialist dementiezorg onderschrijft het belang van een sociale benadering naast aandacht voor de medische gevolgen. ,,Een persoon met dementie is meer dan zijn ziekte. De pijn die mensen met dementie ervaren is in belangrijke mate sociale pijn.

‘Mensen gaan je anders behandelen’ en ‘je hoort er niet meer bij’. Dit zijn veelgehoorde verzuchtingen.

De Sociale Benadering van Dementie vraagt naast de medische kant ook aandacht voor de psychologische en sociale gevolgen van de aandoening.

Niet stigmatiseren

Het beeld over mensen met dementie behoeft bijstelling, stelt Hoogeveen. ,,Mensen met dementie maken deel uit van onze samenleving. Zij horen erbij en dienen niet te worden gestigmatiseerd of geïsoleerd. De beelden over dementie in de maatschappij zijn inktzwart en eenzijdig. Maar met de juiste ondersteuning is voor heel veel mensen met dementie gedurende langere tijd een goed leven mogelijk.”