't Is weer voorbij die mooie zomervakantie: de eerste schooldag

We werden wekenlang verwend, maar ach, aan alles komt een end. ‘t Is weer voorbij die mooie zomervakantie. Gisteren begon op basisscholen in de regio het nieuwe schooljaar. Het is weer even wennen, vindt Ronald van der Stelt. Hij staat deze maandagmorgen even voor half negen met zijn dochters Zoë-Joy (op naar groep 6) en Jasmijn (klaar voor groep 3) op de speelplaats van basisschool De Brembocht in Veldhoven. „De vakantie duurt net iets te lang voor ze, het is weer tijd voor structuur”, constateert Van der Stelt. Ja, ook voor de ouders. „Ik ben blij dat alles weer terug naar normaal gaat.”