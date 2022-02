‘’t is zoals ’t is, anders was het wel anders’ staat op de eerste steen die gemetseld is in de aanbouw aan zijn woning. Het was de lijfspreuk van de Veldhovenaar. ,,Het zegt heel veel over de acceptatie van wat Jan is overkomen”, zegt Geer van Dinther. De twee leerden elkaar in 1973 kennen op de opleiding tot Z-verpleegkundige bij zorgorganisatie Severinus. ,,Hij was een heel integer verpleegkundige”, zegt oud-collega George Malcorps. Met nog drie anderen ontstond er een vriendenclub die elkaar tot op de dag van vandaag nog regelmatig ontmoet.