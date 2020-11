't Oude Slot in Veldhoven blij met subsidie VSB-fonds: ‘Je kunt nu eenmaal niet alleen op de gemeente leunen’

Het museum gaat het bedrag gebruiken voor het opzetten van een collectiehuis. Daarin is de vaste collectie van 't Oude Slot straks doorlopend te zien. ,,Uiteraard zijn we hier blij mee", reageert directeur Hans Sonnemans. ,,Want we merken dat het in deze tijd lastig is om nieuwe plannen uit te werken.”

De gift van het VSB-fonds komt op een moment dat de gemeente juist een bezuiniging op de subsidie voor 't Oude Slot heeft ingeboekt. Met ingang van 2022 wordt het museum jaarlijks 10 procent gekort, wat neerkomt op een bedrag van 25.000 euro. ,,Natuurlijk is dat vervelend, zo'n korting, maar het is in goed overleg gebeurd.”

Geld hard nodig

Bovendien, voegt Sonnemans daar aan toe, gaat de bezuiniging pas ná komend jaar in. ,,Gelukkig wel, want volgend jaar hebben we het geld nog hard nodig. Het geeft ons in elk geval ook tijd om op de jaren daarna te anticiperen. ”

,,We willen sowieso meer financieringsbronnen aanboren, je kunt nu eenmaal niet alleen op de gemeente leunen. En dat we sinds kort een geregistreerd museum zijn, zorgt ervoor dat we voor meer fondsen in aanmerking komen.”

Het Veldhovense museum kreeg vorige maand een collectie ter waarde van ruim 450.000 euro geschonken van cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Het gaat om de collectie Maas-Rooijakkers, die onder meer werktuigen, volkskunst en grafiek omvat.