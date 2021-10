’t Zeepaardje is al vijftig jaar een bijzondere zwemclub

VELDHOVEN - Zwemclub ’t Zeepaardje is er voor iedereen die niet kan of mag deelnemen aan gewoon recreatief zwemmen. Dit jaar bestaat de club vijftig jaar. Op 6 november wordt het jubileumfeest gevierd.

Elke zaterdag zijn ze van 10.50 tot 11.40 uur te vinden in het instructiebad en sportbad van zwembad Den Ekkerman. Dat wil zeggen, vanaf 2 oktober van dit jaar weer. Tijdens de coronacrisis bleven de zwembaddeuren gesloten voor ’t Zeepaardje.

Nog niet druk gehad

René Biemans was toen net begonnen als penningmeester bij de zwemclub. ,,Ik heb het nog niet druk gehad. Er waren geen inkomsten en uitgaven.” Vervelender was het voor de 26 leden van de club. Voor het eerst in een halve eeuw konden ze lange tijd niet zwemmen. ,,Tijdens corona kreeg ik vaak de vraag: wanneer beginnen we weer?”, zegt vrijwilliger Kitty Tholen. De leden, die alle meer of minder beperkt zijn, begrepen het ook niet allemaal. ,,Het was moeilijk uit te leggen dat ze zo lang niet mochten zwemmen”, merkte vrijwilliger Henk van der Donk.

Quote Het mooiste is te zorgen dat de zwemmers zichzelf kunnen redden Stan Reniers, Zweminstructeur 't Zeepaardje

Maar op 2 oktober kon zweminstructeur Stan Reniers weer lesgeven. Dat doet hij al bijna vanaf de start in 1971, toen Corrie Bazelmans en Sjraar Jacobs de club oprichtten. Het lesgeven bevalt hem nog steeds goed. ,,Het mooiste is te zorgen dat de zwemmers zichzelf kunnen redden. Ook blinden en doven hebben we hier de zwemkunst al eens bijgebracht. Je krijgt er zo’n grote voldoening van. Het gaat met heel kleine stapjes, maar bij het gros zit er wel vooruitgang in.”

Officieel zwemdiploma

Tholen: ,,Waar mogelijk kijken we of een diploma haalbaar is. We zijn er trots op dat een aantal deelnemers een officieel zwemdiploma heeft behaald.” Trots is zeker ook Marjo Waterschoot. Deze deelneemster is al vijftig jaar lid van de zwemclub.

Volledig scherm Leden van zwemclub 't Zeepaardje genieten van hun wekelijkse zwemuurtje. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Ooit telde ’t Zeepaardje wel veertig leden. Van der Donk: ,,Er zijn tegenwoordig ook zwemverenigingen die mensen met een handicap les geven.” Maar andersom gebeurt ook, weet Tholen. ,,Wij krijgen ook wel eens kinderen doorgestuurd die beter bij ons passen.”

Broertjes en zusjes mogen meezwemmen

Omdat in een gezin met een gehandicapt kind er vaak ongemerkt veel aandacht naar dat ene kind uitgaat, is ’t Zeepaardje de mogelijkheid gaan bieden dat ouders, broertjes en zusjes mee kunnen zwemmen. ,,Het feit dat ook hun broertjes en zusjes mogen meezwemmen en soms de helpende hand bieden, komt de integratie ten goede”, merkt Reniers. Trots zijn ze bij de club dat enkele burgemeesters en wethouders al eens zijn komen zwemmen. ,,Dat vinden vooral onze leden heel leuk, zeker als ze de burgemeester kopje onder kunnen duwen”, zegt Van der Donk met een lach.

Op zaterdag 6 november wordt het jubileumfeest gevierd. Eerst wordt er gezwommen, want de leden weten dat dat elke zaterdag het geval is. Daarna wordt er samen geluncht in Ontmoetingscentrum De Ligt met aansluitend een optreden van een verhalenvertelster. Daarna is er een receptie voor genodigden.

Vrijwilligers gezocht

’t Zeepaardje heeft momenteel acht vrijwilligers, waarvan er zes op zaterdag aan het bad staan. De meesten blijven de club tientallen jaren trouw. ,,De dankbaarheid die de leden tonen, is met geen pen te beschrijven”, ervaart Reniers al decennia. Toch mogen zich nog wel enkele vrijwilligers melden, vindt Van der Donk. ,,Er is weinig aanwas. Veel jongeren hebben op zaterdag een baantje. En niet iedereen wil werken met mensen met een beperking”, verklaart hij het probleem. Belangstellenden die eens willen proberen of het bevalt, kunnen zich melden bij kittytholen@gmail.com.