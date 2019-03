Tachtig jaar EHBO in Veldhoven

Oproep Wie gaat er vasten tot Pasen?

11:47 EINDHOVEN - Nu carnaval voorbij is begint traditioneel de vastentijd. Maar hoeveel mensen gebruiken deze tijd nog om wat bewuster te leven? Matigt u met eten, alcohol, sigaretten, social media of uitstapjes en gebruikt u de periode ook voor een stukje bezinning? Een bezoek aan de kerk bijvoorbeeld? Het ED komt graag in contact met u.