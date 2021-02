Tandartspraktijk Vessem naar nieuwe locatie

Van Leeuwen is al vanaf september 2020 werkzaam in de praktijk van Vogelenzang die deze na 25 jaar in het volste vertrouwen overdraagt aan de inwoner van Hoogeloon. Een deel van de patiënten is inmiddels al bekend met hem. Van Leeuwen is blij met de geboden kans om de praktijk over te nemen. “Ik wilde graag een eigen praktijk. Ik voel me fijn in de Kempen en wil hier mijn levenswerk van maken.”