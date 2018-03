Tapijt voor Vrede in Veldhoven: 'Het is mooi om mensen te verbinden'

VELDHOVEN - De snijdende kou hield zaterdag veel Veldhovenaren thuis. Toch lagen er in De Verdieping in het gemeentehuis aan het eind van de dag vier Tapijten voor Vrede.

Met haar knuffel Zebra stevig onder haar armpje geklemd, zet Livvy (4) van der Vleuten een plastic dopje midden op het singletje Lucky man van Silvio. Samen met haar zus Nila (6) helpt ze even mee aan een tapijt in de vorm van een klaverblad. Even later bekijken ze samen de creatie vanaf de bovenverdieping. Wat zien ze? ,,Een klavertje vier, alleen is ie niet groen. Een klavertje vier geeft geluk”, weet Nila.

Gelijkwaardigheid

Maar geluk is niet voor iedereen weggelegd. Mensen met elkaar in contact brengen op basis van gelijkwaardigheid. Dat wil Marianne van Heeswijk bereiken met het Tapijt voor Vrede. De inwoner van Den Bosch heeft inmiddels al dertig tapijten gelegd. Ze maakt de kleurrijke mozaïeken samen met anderen. Daarvoor gebruikt ze materialen als singletjes, elpees, deksels van glazen potten en plastic flesdoppen. Inspiratie haalde de beeldend kunstenaar enkele jaren geleden uit een ontmoeting met iemand uit Amsterdam Osdorp. ,,Zij leeft daar samen met buurtgenoten van wel dertig verschillende nationaliteiten. Daarover was ze erg positief, ze vond het een verrijking voor de buurt. Net op dat moment werden we overstroomd met negatieve berichten over de vluchtelingenstroom naar onder meer ons land. Toen dacht ik: het eerstvolgende tapijt ga ik leggen met vluchtelingen en iedereen die met ons wil meebouwen.”

Vanwege het slechte weer ging de eerste poging in Veldhoven vorig jaar in september niet door. ,,We hadden toen al het materiaal al verzameld via scholen, wijkcentra en enkele supermarkten. Ook de kringloopwinkel heeft veel voor ons ingezameld”, vertelt Ot Ottenheim, combinatiefunctionaris Cultuur binnen Brede School Veldhoven. Vanwege het weer werd zaterdag het Meiveld ingeruild voor het gemeentehuis. Marc Verberk steekt met dochter Geertje (7) ook even de helpende hand toe. Hij kan zich helemaal vinden in het initiatief. ,,Het is mooi om mensen te verbinden. Jammer dat het binnen te doen is, het concept is bedacht voor buiten heb ik begrepen.”