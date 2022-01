Te koop: het complete dierenpark Zoo Veldhoven, inclusief bewoners

Se­rie-inbreker sloeg zes keer toe in een maand, maar: ‘Ik ben geen professio­nal’

DEN BOSCH - Was een Roemeense serie-inbreker echt zo onhandig dat hij bij al zijn ‘klussen’ zichzelf sneed, of heeft hij veel vaker toegeslagen dan de zes keer die hij nu toegeeft? Volgens de man zelf is het het eerste: ‘Ik ben nu eenmaal geen professional’, zei hij donderdag in de Bossche rechtbank.

13 januari