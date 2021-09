Te veel mensen te lang eenzaam, in Veldhoven wordt bakfiets ingezet voor ontmoetingen

Veel mensen kennen gevoelens van eenzaamheid. Voor een deel daarvan houden deze gevoelens te lang aan. Het maken van een praatje kan al veel voor iemand betekenen. Met de bakfiets en een kop koffie hopen de instanties in de wijken Cobbeek, d’Ekker, ’t Look, Zonderwijk, Heikant en Kelen op veel ontmoetingen.

Drie minicursussen

In de gesprekken zal zeker de minicursus Eenzaamheid ter sprake komen die op 21 oktober plaatsvindt in dorpshuis D’n Bond aan de Rapportstraat. In drie zalen wordt drie keer een minicursus gegeven; bezoekers kunnen alle cursussen bijwonen. Monique Mentjens, gezondheidsmakelaar bij de GGD Brabant-Zuidoost, vertelt over eenzaamheid in relatie tot gezondheid. In de tweede cursus introduceert Ria van Dam van de GGzE gesprekstechnieken om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Ook geeft zij handvatten om zelf actief aan de slag te gaan.