Techniek aanwakkeren met verhaal achter duurzaam ei: ‘Later wil ik graag techniekjuf worden’

VELDHOVEN/EERSEL - De elfjarige Steffie en een eierdoosje spelen de hoofdrol in een film die bij basisschoolleerlingen de interesse in techniek moet aanwakkeren. Deze week werden op vier locaties opnames gemaakt.

Het wordt de eerste film in een reeks die vanuit Sterk Techniekonderwijs Zuidoost-Brabant wordt gemaakt. Vanuit het Sondervick College is docent Marc Mantz er als coördinator onderwijsontwikkeling bij betrokken. ,,Door heel het land zijn samenwerkingsverbanden die door Sterk Techniekonderwijs worden gesubsidieerd. Onder het samenwerkingsverband Zuidoost-Brabant vallen het Sondervick College, Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard, de Berkenschutse in Heeze en de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven. Ook tientallen bedrijven hebben zich geconformeerd aan dit samenwerkingsverband.”

Quote Deze vooroplei­ding vormt de basis om deze machines te bedenken, ontwerpen en maken. Marc Mantz, Sterk Techniekonderwijs Zuidoost-Brabant

In deze pilot staat de vraag van Steffie centraal. De leerling van basisschool ’t Slingertouw zag thuis op een eierdoosje van Rondeel een sticker met daarop het Beter Leven keurmerk met drie sterren. ,,Ik vroeg mij af: hoezo zijn Rondeeleieren duurzaam?” Het antwoord ziet en hoort ze in de Rondeelstal aan de Oirschotsedijk in Wintelre. ,,De kippen leven er in een ruim verblijf en kunnen naar buiten. Ook hebben ze spelmateriaal.”

Duurzaam ei

Naast dierenwelzijn wordt er ook aan energiebesparing gedaan door het gebruik van warmtewisselaars. Anne van den Oever werkt als onderzoeker bij de Vencomatic Group. Vandaag heeft ze de rol van expert en vertelt ze Steffie tijdens haar onderzoektocht het verhaal achter een dagelijks product: het ei in dit geval. ,,Om een duurzaam ei te produceren, heb je ook slimme machines nodig. Naast duurzaamheid laten we de kinderen kennismaken met de verschillende soorten techniek, ontwerpen en beroepen.”

Kort na het middaguur bekijkt Steffie vol interesse de machines bij de Vencomatic Group in Eersel. Even later ziet ze hoe een inpakmachine van eieren werkt. De opnamedag wordt afgesloten op de vmbo-afdeling PIE (produceren, installeren en energie) van het Sondervick College. ,,Deze vooropleiding vormt de basis om deze machines te bedenken, ontwerpen en maken”, legt Mantz uit.

Nieuwe vragen oproepen

Als de film klaar is, wordt er lesmateriaal aan toegevoegd. Sterk Techniekonderwijs gaat later dit jaar basisscholen in Valkenswaard benaderen. Zij krijgen desgewenst het lespakket en de film. Mantz: ,,De film moet nieuwe vragen oproepen bij de leerlingen. Daaraan is een prijsvraag verbonden. De beste vraag wordt beloond met een dagje op pad met een expert waarvan weer een film wordt gemaakt.”

De interesse in techniek is bij Steffie alleen maar sterker geworden. ,,Ik hou heel erg van kletsen en omgaan met mensen. Later wil ik graag techniekjuf worden.”