Tekenclub Met Verve viert feest in vreemd jaar

,,We zitten in een vreemd jaar. We zouden nu onze jaarlijkse tentoonstelling hebben. We hadden een commissie ingesteld voor de jubileumviering. En we hadden een groots afscheid gepland van onze voorzitter Geo Stolk”, somt secretaris Corrie van der voet op. ,,Door corona hebben we overal een streep door moeten zetten.”

De ledenvergadering is schriftelijk afgewerkt. De kleine zestig leden konden onder meer reageren op de bestuurswissel. Van der Voet is sinds 15 oktober secretaris. Geo Stolk kreeg per die datum in Hans Frishert een opvolger als voorzitter. Penningmeester is Cees Nagtzaam.

Geen school

In 1990 begon de club in wijkgebouw D’n Uitwijk. Sinds januari is men thuis in muziekschool Art4U. Zes dagdelen per week wordt er door jong en oud met potlood en penseel gewerkt. ,,We zijn geen school. Er worden bij ons geen klassikale opdrachten gegeven. Wel is bij elke groep een vaste docent of begeleider aanwezig die meekijkt, adviseert en vragen beantwoordt”, legt Frishert uit.

Albert Bockholts legt deze dinsdagavond het mengen van kleuren uit aan Diny Mandigers. De Veldhovense maakt een schilderij met een vlinder erop. ,,Als je kleuren gaat mengen, moet je altijd met de lichtste kleur beginnen”, doceert Bockholts. Mandigers schildert alleen op de club. ,,Ik ben een leesmaniak. Thuis schilder ik niet.”

Bockholts weet hoe dat komt. ,,Hier krijgen ze feedback, en thuis niet.” Dit jaar exposeren de leden hun werk niet. Frishert: ,,Normaal houden we elk jaar een tweedaagse expositie. Elk lid mag dan drie stukken laten zien.”

Trots

Het gros van de leden is inmiddels de 65 gepasseerd. De jeugdgroep krijgt extra aandacht. ,,Mensen zijn trots op wat ze gemaakt hebben. We laten zien dat er veel talent is.” De groepen tellen maximaal tien mensen.

Voor grote werkstukken heeft de club de beschikking over schilders­ezels. Ook is er een kleine bibliotheek aanwezig. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per e-mail aan vtsc25@gmail.com.