Tenniskamp voor kinderen met een beperking: ‘Het leukste is de gezelligheid’

De dertig bedden geven een sporthal van De Heiberg een niet alledaagse aanblik. Erachter liggen enkele springkussens te wachten tot ze opgeblazen worden. Buiten genieten dertig jonge rolstoelers op een gravelbaan van een spelmiddag. Het boegbeeld van de Esther Vergeer foundation is zelf ook van de partij. Van april 1999 tot januari 2013 bezette Vergeer onafgebroken de eerste plaats op de wereldranglijst in het rolstoeltennis. ,,In 2004 richtte ik de foundation op omdat ik vaak vragen kreeg van ouders waar hun gehandicapte kind kon sporten. Daarom ben ik gestart met het geven van clinics in rolstoeltennis. Inmiddels houden we jaarlijks bij 21 verenigingen een open dag bij clubs die rolstoeltennis aanbieden of daarmee willen starten. Een daarvan is VLTC in Veldhoven. Vorig jaar zijn we gestart met het tenniskamp in De Heiberg.”