Tennisser Edwin Uffink is weer helemaal terug

VELDHOVEN - Edwin Uffink dacht in 2011 zijn racket voorgoed aan de wilgen te hangen. Nu, tien jaar later, staat hij weer op de baan, tennisles te geven.

Een onherstelbare verbrijzelde knieschijf door een auto-ongeluk in 2007 betekende het einde van zijn carrière als tennisser en tennisleraar. ,,Ik gaf eerst tijdens de revalidatie nog tennisles. Tot de kniespecialist in 2011 zei: ‘Of ik zet een pin in je knie en dan loop je de rest van je leven als een soort Herr Flick óf je stopt met hopen dat je nog kan tennissen en dan kun je over drie jaar misschien met je kinderen fietsen.’ Ik had de textieldrukkerij van Van Boxtel toen overgenomen en dacht, dan probeer ik dat maar uit te breiden. Mijn tennisrackets gaf ik weg. Ik beleefde zelfs geen plezier meer aan tennis kijken op tv.”

Plankgas

In 2013 werd hem in het revalidatiecentrum verteld dat ze niets meer voor hem konden doen. ,,Dat motiveerde mij juist. Ik dacht: ‘Ja dag!’ Ik ging in een keer plankgas sporten en lag 24 uur later in het ziekenhuis met hartklachten. Zo zit ik in elkaar, ook als tennisser ging ik tot het gaatje. In het ziekenhuis stelde de arts voor dat ik het opnieuw sporten iets rustiger zou opbouwen.

,,Een week later liep manueel therapeut Hans de Jong de textieldrukkerij binnen voor poloshirts. Hij zag direct dat ik me niet goed voelde en behandelde me ter plekke. Drie maanden lang behandelde hij me drie keer in de week totdat ik letterlijk weer recht op mijn benen stond.”

De Jong maakte eerst de spieren rond de knie soepeler en begon pas na zes maanden aan de knie zelf. ,,In 2015 overtuigde hij me op om een gewone fiets te fietsen. Dat kon ik tot dan toe niet omdat ik mijn knie niet ver genoeg kon buigen. Tot mijn verbazing lukte dat zonder pijn. Vanaf dat moment werd de pijn steeds minder. In combinatie met onder begeleiding op de sportschool mijn benen en rug trainen heeft dat ervoor heeft gezorgd dat ik eind 2017 voor het eerst weer op een tennisbaan kon staan.”

Golf en tennis

De Veldhovenaar had al eerder ontdekt dat hij wél kon golfen, al was het eerst met een buggy. ,,In 2019 begon het geven van tennistraining weer te kriebelen omdat een collega mij vroeg een tennisles over te nemen. Hij wilde dat ik trainer werd. Ik hield dat eerst af, maar belde hem uiteindelijk en zei: ‘je bent een mooie, nu ben ik weer verkocht.’ Ik ben nu bijna twee jaar één dag in de week bezig en heb daar zoveel plezier in dat ik niet meer bezig ben met mijn beperking. Ik ben zo dankbaar dat de specialisten me naar een niveau hebben kunnen brengen dat ik pijnvrij de sport(en) kan doen waar ik vanaf kind af aan zoveel plezier in heb gehad. En dat ik diezelfde passie nu weer over mag brengen.”

Voorlopig blijft Uffink ook drukken. Vorig jaar ging de textieldrukker een samenwerking aan met Specials Workwear en hij blijft zijn klanten daar bedienen. Uiteindelijk is wel het doel om helemaal over te stappen op coaching. ,,Ik ben 44 en als ik mijn werk mag maken van een combinatie van tennis- en golfles, hoef ik voorlopig niet met pensioen.”