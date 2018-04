Tessa (25) werkt op laptop als stopcontact ontploft en door haar kamer vliegt: 'Het leek wel Harry Potter'

,,Er zat gisteren een engeltje op onze schouder”, vertelt de 53-jarige Jolanda, die op dat moment in de woning was. Zij en de kinderen van een collega waren bezig met hun computers en telefoons toen opeens de bliksem insloeg.

Ze schrokken zich een ongeluk. ,,Er ging een schok door mijn handen, want ik had mijn telefoon vast die aan de oplader zat. Ook een zoontje van een collega die met een spelcomputer aan het spelen was kreeg stroom. Niet normaal gewoon, zoiets verwacht je niet.”

Pikkedonker

Na de knal werd het pikkedonker in huis. Jolanda ging kijken of iedereen ongedeerd was, en dat bleek ‘wonder boven wonder’ zo te zijn. Zelfs Tessa mankeerde niets, terwijl een halve meter naast haar de stopcontacten uit de muur vlogen. “Bizar gewoon.”

In een reflex sprong Tessa achteruit. ,,Het was een enorme knal. Een stuk van de muur vloog gewoon door de kamer, langs haar heen. Het leek wel Harry Potter, zo onwerkelijk was het.”

Volledig scherm De schade in het huis wordt bij daglicht goed zichtbaar © Jolanda Vonk

Bezaaid met muurresten

Een dag na het bizarre voorval wordt duidelijk hoeveel schade er in de woning is aangericht. De nok van het huis is verwoest, in de dakpannen zitten flinke scheuren en de slaapkamer van Tessa ligt bezaaid met stukken muur.

Allemaal heel vervelend, maar 'gelukkig' is alles goed verzekerd. ,,Het dak moet wel snel gerepareerd worden, want er komen opnieuw flinke buien aan”, zegt de Veldhovense. ,,Ook moet de stroom het snel weer doen. Ik en een collega begeleiden in dit huis een groepje jongvolwassenen met autisme. Die kan ik niet zomaar afzeggen; zij zijn gebaat bij vastigheid.”

Het vele regelen en bellen is behoorlijk tijdrovend, zegt Jolanda, maar dat is voor haar allemaal bijzaak. ,,Ik ben allang blij dat ik en de kinderen er nog zijn. Dit had heel anders kunnen aflopen.”

Barstte los

Het barstte dinsdagavond flink los boven Brabant. Het onweerde en op sommige plekken viel in korte tijd veel regen. Ook waaide het op sommige plekken hard; tot 60 kilometer per uur. Het weerbureau waarschuwde ook weggebruikers, die hinder konden ondervinden.