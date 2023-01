Tevredenheid overheerst bij opvang statushouders in Buitenjan Veldhoven: ‘Met deze constructie maken we probleem stuk draaglijker’

Terug in het nieuwsVELDHOVEN - Het is een tijdelijke oplossing die beter niet nodig was geweest, daar is iedereen het wel over eens. Desondanks overheerst bij De Buitenjan in Veldhoven de tevredenheid.