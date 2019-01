The CDK uit Veldhoven vertelt met dans een verhaal

In de dansstudio vertellen Sergio Santos Reis (23), Jowha van de Laak (25) en Julia van Rooij (16) over de show en hun voorliefde voor dans. Want een theatershow is niet in een paar dagen in elkaar gezet. ,,Hoeveel uur we er precies ingestoken hebben, durf ik niet te zeggen", zegt choreograaf Sergio. ,,Maar het voelt niet als werk, want je bent bezig met je passie. Zo waren we laatst nog tot half drie 's ochtends dingen aan het afmaken. We repeteren drie of vier keer in de week."