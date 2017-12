Tien jaar Vaaggrond in de bostuin van Els Börger in Veldhoven

VELDHOVEN - De royale bostuin van kunstenaar Els Börger aan de Kleine Vliet in Veldhoven is al tien jaar het onderkomen van Vaaggrond. Voor deze experimentele kunstlocatie zoekt Börger jaarlijks een aantal kunstenaars om er te exposeren tussen Kerst en Nieuwjaar.

“Elk jaar ga ik scouten bij de eindexamenexposities van kunstacademies in onder meer Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Daar zie ik wat de deelnemers maken en wat ze bezighoudt. Als ik denk dat Vaaggrond een goed platform voor hen is, nodig ik ze uit.” Twaalf kunstenaars maakten in dit lustrumjaar op deze locatie eenmalig uniek werk waarvan de uitkomst niet op voorhand vastlag. Op deze wijze fungeert Vaaggrond als open atelier, levend laboratorium en één keer per jaar als ‘Het museum zonder Muren’.

In de afgelopen tien jaar heeft Vaaggrond zich bewezen als een locatie die kunstenaars iets te bieden heeft. Zoals de Utrechtse Trienke Nieweg, die er dit jaar weer exposeert. “Vaaggrond is voor mij een plek om werk te maken, experimenteren en te ontdekken. De natuur verbindt en de persoonlijke en warme aandacht van Els Börger en Hans Tilman maken Vaaggrond tot een thuis van kunstenaars.” Dit jaar heeft Nieweg een interactieve installatie in de vorm van een enorme sneeuwbal van pur-schuim. Er zit een koperen bel in waardoor bezoekers uitgenodigd worden om met de bal te rollen zodat de bel hoorbaar is.

Natuur

Een gerestaureerd tbc-huisje hangt vol tekeningen van Roos Marthe Thijssen. Ze maakte ze van inkt, koffie en in de natuur gevonden voorwerpen. De kunstenaar is van plan al haar tekeningen terug te leggen in de natuur. Bezoekers kunnen dit proces tegenhouden door een tekening te kopen voor tien euro. De helft schenkt de maakster aan het Wereld Natuur Fonds. De Friese mevrouw Hoekstra is met de feestdagen op bezoek bij een vriendin in Veldhoven. Op Eerste Kerstdag bekijken ze de tekeningen in het tbc-huisje. “We wilden er even tussenuit. Dit is leuk om even te bekijken. Heel origineel dat de kunstenaar de tekeningen teruggeeft aan de natuur.”