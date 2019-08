Tienduizend keer aangifte baby in MMC Veldhoven

Vroeggeboorten

In Veldhoven worden jaarlijks gemiddeld 2650 geboorteaangiften gedaan. Daarvan zijn er 1650 van baby's die in het MMC zijn geboren. Dat zijn niet allemaal kinderen van Veldhovense ouders. Het Vrouw Moeder Kind-centrum is regionaal centrum voor gecompliceerde bevallingen en vroeggeboorten. Ouders worden vanuit heel Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg naar Veldhoven verwezen als dat medisch gezien noodzakelijk is. Het MMC is één van de tien ziekenhuizen in Nederland die beschikt over een afdeling intensive care voor pasgeboren baby's.