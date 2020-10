Tiener gewond door steekincident bij woning in Veldhoven, verdachte aangehouden

Andrej van Hout (22) uit Veldhoven verruilt studenten­ka­mer voor partijbu­reau PvdA

28 september VELDHOVEN - Andrej van Hout (22) verruilt de komende maanden zijn studentenkamer in Tilburg voor een ruimte in het partijbureau van de PvdA in Den Haag. De Veldhovenaar is voor een jaar gekozen tot voorzitter van de landelijke Jonge Socialisten in de PvdA.