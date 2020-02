Tienercomité Oerle na twintig jaar nog vol leven

ASML in Veldhoven en bonden praten allebei over eigen cao

17 februari VELDHOVEN - De vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen hebben maandagmiddag naar eigen zeggen enkele honderden werknemers van ASML geïnformeerd over de loskoppeling van de cao Metalektro. Tegelijk praat ASML met honderd medewerkers in tien panels over de bepalingen in een eigen cao.