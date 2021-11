Tientallen gedumpte vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden naast N2 bij Veldhoven

Senioren bouwen zelf in Zilverac­kers, en kijken straks naar elkaar om

VELDHOVEN - Zilverhof is de toepasselijke naam van opnieuw een cpo-project in Zilverackers in Veldhoven. Senioren willen hier in eigen beheer ongeveer 39 woningen realiseren van de 180 die onderdeel uitmaken van het project De Nieuwe Erven.

5 november