Tiny Debie uit Veldhoven blijft het porselein schilderen missen

Tenniskamp voor kinderen met een beperking: ‘Het leukste is de gezellig­heid’

10 mei VELDHOVEN - Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen met een lichamelijke beperking kunnen sporten. Sinds 2004 laat de Esther Vergeer Foundation deze jongeren kennis maken met sport en de positieve effecten daarvan. Dertig jongeren genieten van donderdag tot en met zaterdag van een tenniskamp in De Heiberg in Veldhoven.