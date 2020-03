Toch naar buiten in ‘corona-tijd’: ‘Morgen kan het ineens anders zijn’

WAALRE/VELDHOVEN - Wat is er zoal te doen op straat nu de scholen dicht zijn en iedereen die kan, geacht wordt thuis te werken? Het ED maakte een rondje in Waalre en Veldhoven

Deze dinsdagochtend is het om 10.00 uur bijzonder rustig in de wijk Ekenrooi in Aalst. Sterker nog: de sociale onthouding is op dit tijdstip 100 procent. Geen kip te zien, dus voor ongemerkte transmissie hoef ik niet bang te zijn. Tot ik het hoekje omsla en op de Maximiliaanlaan zie dat er drukte heerst bij de Christoffelschool. Bij de schoolpoort staat Simone Görtzen te wachten op dochter Saar, die in groep 8 zit en verschrikkelijk verdrietig is: ,,Ze weet pas net welke rol ze heeft gekregen in de eindmusical, maar nu gaan de voorbereidingen helemaal niet door.”

Zojuist zijn per klas en op alfabet de laatjes opgehaald, zodat de kinderen thuis een week of drie vooruit kunnen met hun taakjes. ,,Of langer”, meent Görtzen, die denkt dat de scholen weleens dicht kunnen blijven tot na de meivakantie.

Geparkeerde kinderfietsjes

Verder fietsend door Aalst merk ik, afmetend aan het aantal geparkeerde kinderfietsjes voor woonhuizen, dat het vermaak zich vooral ín huis of in de achtertuin afspeelt. Bij rijschool Jan Heezen staan alle leswagens stil, want er wordt geen rijles meer gegeven. Instructeur Stefan Daris fietst met zijn dochters in de bakfiets door het dorp. Ze gaan naar de supermarkt om op het gemakje de ingrediënten voor de wraps van vanavond bij elkaar te zoeken.

Onderweg naar de Action, want daar zou het maandag volgens Facebook met de benen buiten hebben gehangen, kom ik op de burgemeester Mollaan Gavin (13) en Evi (8) Coolen tegen. Op het fietspad zijn ze aan het skeeleren en skaten en ze zijn best blij dat ze ’s avonds wat later naar bed mogen. Bij de Action zie ik niets bijzonders. Langzaam wordt het wat drukker op straat. Vooral (race)fietsers en wandelaars, maar er worden ook veel uitgelaten honden uitgelaten. Sommigen al voor de tweede keer vandaag.

Steken in de zij

Bo de Vries (15) wandelt op de hardloopschoenen van haar zus door de buurt. ,,Ik loop eigenlijk nooit hard, maar ik had niets anders te doen.” Waarom is ze dan niet hard aan het lopen? ,,Nou, ik kreeg meteen steken in mijn zij. En de zon schijnt zo lekker; ik vind het wel prima zo.”