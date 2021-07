Toekomst Citycentrum Veldhoven weer onderwerp van gesprek

Het Citycentrum is belangrijk voor Veldhoven en haar inwoners, vindt de gemeente, maar voldoet ‘steeds minder aan de huidige en toekomstige wensen van bezoekers’. De toekomst van het deels overdekte winkelcentrum is al langer onderwerp van gesprek. Er wordt niet alleen over nagedacht, maar er zijn ook al ontwikkelingen in gang gezet. Zo is er een blauwe parkeerzone ingevoerd, die de drempel om het winkelgebied te bezoeken flink moet verlagen.

Eerlijker verdeeld

Een andere maatregel is dat het Citycentrum inmiddels is aangewezen als zogenoemde bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daardoor zijn de ongeveer 110 ondernemers die er gevestigd zijn, beter in staat om zelf te bepalen welke kant het met het winkelhart op moet. Het voordeel van zo’n zone is dat de lasten voor ondernemers eerlijker worden verdeeld. Want anders dan bij reclamebelasting zijn bij een BIZ alle ondernemers in het gebied verplicht mee te betalen.

Ondanks deze en andere inspanningen constateert de gemeente dat ‘de functie van het Citycentrum onder druk staat’. Het in de ogen van de gemeente verouderde vastgoed en ‘een openbare ruimte die weinig uitnodigt tot verblijven en ontmoeten’ maakt de situatie er niet bepaald beter op. Ook de leefbaarheid staat onder druk, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. ,,Zeker in de avonduren. Corona heeft dit proces versneld.”

Investeren

De gemeente ziet in het Citycentrum wel ‘de potentie om een compact bruisend centrum te maken’. Maar daarvoor moet er wel wat gebeuren. Beginpunt is wat Veldhoven betreft een ‘verkenning’, waarmee bijvoorbeeld duidelijk moet worden wat de omvang is van de aanpassingen die nodig zijn. Die verkenning kan ook HAL Investments helpen, de eigenaar van het Citycentrum. Dat bedrijf heeft al eerder aangegeven bereid te zijn te investeren in haar Veldhovense bezit.

Los van de verkenning door de gemeente hebben studenten van Fontys het Citycentrum onder de loep genomen. De bevindingen van dat onderzoek worden dinsdagavond aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dan staat ook de verkenning van de gemeente op de agenda. Onderzoeksleider Peter ter Hark wil nog niet teveel op de uitkomsten vooruitlopen. ,,We hebben vooral voorbeelden van elders op een rijtje gezet. Daarmee hopen we Veldhoven te kunnen helpen: voor welke valkuilen moet je je behoeden?”

FOTO

-Het Citycentrum in Veldhoven moet met de tijd meegaan. De grote vraag is hoe? foto DCI Media