‘Toekomst Zoo Veldhoven onzeker’

4.000 euro. Dat is het bedrag dat Zoo Veldhoven volgens eigenaar Richard Loomans van de overheid kreeg bijgeschreven. Dat bedrag moet dienen als compensatie voor de verliezen die de dierentuin lijdt. ,,Maar de maandelijkse kosten zitten rond 40 á 50 duizend euro”, zegt Loomans. ,,En op dit moment hebben we nul inkomen.”

Het meeste geld is Loomans kwijt aan het verzorgen van zijn 2000 dieren. ,,We zijn het al een maand aan het uitzingen zonder inkomen. De bodem is echt zichtbaar, onze toekomst onzeker”, aldus Loomans. ,,Als er niets verandert, dan moet ik de dierentuin over een maand te koop zetten.”

De dierentuin was vorige winter dicht. ,,In de wintermaanden waren we nog aan het renoveren”, aldus de eigenaar, die het voormalige papegaaienpark in 2013 kocht. ,,Mensen willen echt niet een kaartje kopen als je met een bulldozers aan het rondrijden bent.” Dus ging de dierentuin pas op 1 maart van dit jaar open. Twee weken later moest Zoo Veldhoven alweer sluiten, vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Loomans: ,,We zijn maar twee weken open geweest, we hebben maar twee weken inkomsten gehad.”

‘Van alles proberen’

Loomans prijst zichzelf nog gelukkig met zijn vrijwilligers en stagiairs. ,,Ik heb ongeveer tien vrijwilligers die helpen met de verzorging en acht stagiairs van Helicon.” Veel van zijn personeel heeft een nulurencontract. Voor de verzorgers die Zoo Veldhoven wel in vaste dienst heeft, hoopt Loomans nog looncompensatie te krijgen: ,,De accountant heeft daarvoor wel aanvragen gedaan, maar vooralsnog krijgen we niks. We vallen overal buiten.”

De dierentuineigenaar verwacht niet dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan snel zullen worden opgeheven. En naar de dierentuin op anderhalve meter afstand van elkaar, ziet hij evenmin zitten. ,,Dat is bijna niet te doen. Als mensen met z’n tweeën bij een vogelkooi gaan staan, dan krijg ik straks een boete. Dat kan ik op zo’n park toch niet gaan controleren?” Het toelaten van een beperkt aantal bezoekers betekent bovendien dat de inkomsten ook in de toekomst achter zullen blijven.