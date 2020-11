Tony van Rooij is al zeventig jaar trouw aan Marvilde Toneel

Het toneelspelen kreeg de Veldhovenaar met de paplepel ingegoten. Zijn vader Josephus van Rooij speelde toneel in Zeelst bij ‘Onderling kunstgenot’. Als zestienjarige begon Tony bij Toneelvereniging Marvilde. Onder regie van Herman Machielse maakte hij in kleine rollen kennis met toneel. In 1957 meldde zich een nieuw lid aan. Tony kreeg er verkering mee en een jaar later al vond het huwelijk plaats. Inmiddels is het echtpaar al bijna 63 jaar getrouwd.

Eerste hoofdrol

Rond zijn 25ste kreeg Van Rooij zijn eerste hoofdrol toegewezen. ,,Als volwassen kerel kom je geloofwaardiger over”, zegt hij daarover. In totaal speelde hij 25 tot 30 keer de hoofdrol in een productie van Marvilde.

De repetities vonden plaats in Grand Café ‘De Gouden Leeuw’ en later in de ‘Leny Bar’. Maar ook thuis werd gerepeteerd. ,,Mijn vrouw fungeerde dan als tegenspeler. Maar soms wilde ik het huis even voor mij alleen zodat ik het bewegen op het toneel kon oefenen. Daar kon ik niemand bij gebruiken.”

De kers op de taart

Met veel plezier denkt hij terug aan de jaren bij het toneel. De vooruitgang tijdens de repetities, de groei van het stuk tot aan de spanning als de datum van de uitvoering dichterbij komt. ,,Het applaus na de voorstelling is de kers op de taart. En dan samen nagenieten met een pilsje erbij.”

Vanaf 1969 was Van Rooij 28 jaar regisseur bij de Veldhovense toneelvereniging nadat de vorige ermee stopte. ,,Geld voor een regisseur was er niet, dus heb ik aangeboden om het te gaan doen. De eerste twee jaren ben ik daarin begeleid door acteur Cees Wijn van Toneelgroep Proloog.”

Karin de Laat is penningmeester en secretaris van de club. Als meisje van zestien kwam ze via het kindertoneel bij Marvilde Toneel. ,,Ik heb Tony leren kennen als een lieve en gepassioneerde man, die zich met hart en ziel inzette om van de toneelstukken iets bijzonders te maken. Tony gaf me direct een rol. Voor het eerst in mijn leven stond ik op het grote podium van Theater de Schalm. Wat vond ik het spannend, maar Tony wist me elke keer weer op mijn gemak te stellen.”

Erelid van de vereniging

Van Rooij is inmiddels erelid van de vereniging. Het bijzondere jubileum laat de club niet zomaar voorbij gaan. De Laat: ,,Door corona is het lastig om Tony op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten. Inmiddels heeft hij uit handen van onze voorzitter Annie Verspaget en mij een paar maanden geleden al een grote bos bloemen en bonbons gekregen. En begin deze maand zijn we opnieuw bij hem geweest met een bijzondere oorkonde.”