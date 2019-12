Top2000-kerkdienst met pils en pinda's in Veldhoven

De periode tussen Kerstmis en nieuwjaar is de tijd van de lijstjes. Mensen nemen even de tijd om terug en vooruit te kijken. De Top2000-kerkdiensten vinden sinds 2013 door heel het land plaats. De Immanuelkerk deed zondag voor de derde keer mee. Een aantal bezoekers droeg hun persoonlijke top-3 aan, vaak met een nummer dat een herinnering oproept aan een bijzondere periode of gebeurtenis. ,,Het doel van de dienst is om mensen bij elkaar te brengen, te genieten van de gekozen nummers en aandacht te schenken aan de zin, troost en bemoediging die mensen vinden in muziek", legt dominee Wim Dekker uit. Persoonlijk heeft hij een gevoel bij het lied 'De vondeling van Ameland' van Boudewijn de Groot. ,,De eenzaamheid van het kind, de roep van de zee. Mijn geboorteplaats is Noordwijk. Ik bracht er mijn jeugd door met al op jonge leeftijd het sterven van mijn ouders."

Café-achtige sfeer

Terwijl kinderen kleuren en puzzelen, genieten zo'n zeventig volwassenen in een café-achtige sfeer van de muziek. Door de film Bohemian Rhapsody kwam Marjolein Mallens in aanraking met het repertoire van de Britse band Queen. Haar vader was erg ziek toen de film uitkwam. Als ontspanning ging de Veldhovense met hem naar de film over Queen. ,,Hij wilde niet dood, maar begin dit jaar overleed hij. Mijn broer wilde dat het nummer Who wants to live forever van Queen op de begrafenis van onze vader gedraaid zou worden. Sindsdien doet dit nummer mij altijd weer aan papa en mijn broer denken.”

Dekker praat de nummers aan elkaar. Zes van de tien nummers worden live gespeeld door Lieuwe Wijbenga. De geboren Fries is kerkelijk werker bij de Protestantse Gemeente Veldhoven. Zijn muzikale hobby leeft hij uit in coverband Frost waarvan hij de toetsenist en leadzanger is. Op verzoek van het echtpaar Gijsbers vertolkt hij Let it be van The Beatles. Hun zoon is met zijn gezin al maanden op reis om de wereld en zichzelf te ontdekken. ,,Ze willen onderzoeken wat de zin van het leven is. We hopen dat ze antwoorden vinden op hun vragen. Dit nummer van The Beatles geeft ons houvast in deze lastige tijd", is vader Victor openhartig.

Tussen de nummers door is er een muziekquiz. Bezoekers die het intro van een door Wijbenga gespeeld nummer raden, worden door de dominee getrakteerd op een zoete snack.