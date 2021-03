Trainingscentrum Learning Waves: ‘Rust in bedrijf schept innovatie’

VELDHOVEN - Een maakbedrijf dat onder teveel druk staat om te produceren komt niet toe aan innoveren. Terwijl innovatie de motor is van de maakindustrie. Learning Waves in Veldhoven zegt dat zijn trainingen en adviezen de rust brengen die leidt tot de broodnodige innovatie.

Een bedrijf zonder baas, maar met een zelfsturend en evenwichtig team van werknemers. Volgens de filosofie van Arend van Randen werkt dat beter dan wanneer het traditioneel wordt geleid. Vijf jaar geleden verongelukte de mede oprichter en inspirator van Arpa in Veldhoven. Maar zijn denkbeelden leven voort in de negentien medewerkers van wat inmiddels Learning Waves heet.

Erik Giebels stond vanaf het begin zij aan zij met Van Arpen en was een van de drijvende krachten. De onlangs gepubliceerde visie op de maakindustrie van het ministerie van Economische Zaken ziet Giebels als een ondersteuning. Die roept bedrijven op innovatief en productief te zijn en in te spelen op digitalisering en verduurzaming. Giebels: „Onze programma’s zijn erop gericht rust te brengen in een organisatie die onder druk staat. Stress als gevolg van werkdruk zorgt voor stroeve communicatie en de organisatie komt daardoor niet toe aan nieuwe dingen. Wie rust ervaart neemt de tijd om na te denken en dat schept ideeën voor innovatie.”

Olympische aanpak

Om die rust in een organisatie te brengen heeft Learning Waves verschillende middelen. De meest vergaande is wat het bedrijf de Olympische aanpak noemt. In een programma van vier jaar, ondersteund door onder meer hockeycoach Marc Lammers, wordt de organisatie hervormd tot zelfsturend team. Maar er zijn ook kortere trainingen van drie dagen in het gebouw op het terrein van congrescentrum Koningshof in Veldhoven. „Nu met de corona maatregelen hebben we onze online trainingen nog verder uitgebouwd. Mensen hebben meer tijd voor trainingen en mede daardoor zijn we de lockdown eigenlijk heel goed doorgekomen”, zegt Giebels.

Quote De valkuil is groot om uit te gaan van techniek en machines in plaats van processen en mensen Erik Giebels

Learning Waves werkt met thema’s die ieder een deelgebied van de bedrijfscultuur aanpakt. De eerste noemt Giebels ‘verloren energie’. „Er gaat zoveel energie verloren door onbegrip en onduidelijkheid. Een heldere communicatie is van het grootste belang, vooral met nieuwe mensen. Wij halen daarnaast vaak de oude slogan van Philips ‘sense and simplicity’ aan. De valkuil is groot om uit te gaan van techniek en machines in plaats van processen en mensen. Daardoor wordt veel potentie van de menskracht niet gebruikt. Door de processen simpel te maken, een echte techneut kan dat, voorkom je dat.”

De organisatie van Giebels heeft ook een antwoord op het streven van het ministerie om robotisering en digitalisering van de productie te stimuleren. „Wij praten liever over cobot dan over robot. Een robot die samenwerkt met de werknemer, hem ondersteunt. Dat geeft een geweldige boost aan de productiviteit en tegelijk aan het werkplezier. We zaten midden in dat proces met een klant toen die tegen ons advies in besloot een machine van een miljoen euro te kopen. Maar toen hij zag welke resultaten we met onze aanpak haalden verkocht hij de machine weer.”

Training en kennisverwerving

Bij de aanpak van Learning Waves hoort veel training en kennisverwerving, zegt Giebels. „Wij omarmen de slogan ‘een leven lang leren’ van de overheid en helpen onze klanten van hun bedrijf ook een school te maken. Voor iedere innovatie moet je een leertraject doormaken en dat is een continu proces. Daarnaast hebben we programma’s om nieuwe mensen te onboarden, zodat ze snel aanhaken.”

Tot slot helpen Giebels en zijn team de vooruitgang van het bedrijf waar ze voor werken in beeld te brengen. „Hoe gaat het met de samenwerking, welke problemen zijn er, wat zijn de afspraken met leveranciers en klanten? Continu monitoren hoe het gaat en als kers op de taart niet vergeten succes met het hele team te vieren!”