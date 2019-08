Trekzak als ‘vergeten groente’ in Veldhoven

Ieke van Vegchel uit Deurne heeft net op een bankje het nummer Mojito op haar Serenellini trekzak geoefend. De jonge moeder van twee kinderen kocht het instrument tien jaar geleden. ,,Ik speelde er heel fanatiek op, totdat ik moeder werd en daarnaast een studie volgde. De laatste vijf jaar heb ik er niet meer op gespeeld.” En daar wil ze verandering in brengen. ,,Ik heb me aangemeld voor de workshop deze ochtend van Remco Sietsema. Een goede stok achter de deur om het spelen weer op te pakken.” Sietsema schreef Mojito speciaal voor deze dag. Van Vegchel: ,,Het is een vrolijk nummer met een uitdagend ritme. Dat vind ik leuk.” Even later speelt de Deurnese met de andere workshopdeelnemers het nummer voor een volle zaal. Acteur en muzikant Sietsema (33) soleert er geroutineerd omheen. De Amsterdammer geeft even later zelf een optreden onder de naam ‘Vergeten groente’. Vanwaar deze naam? ,,De trekharmonica is een instrument dat op uitsterven staat. Het wordt niet geassocieerd met hedendaagse muziek. Ik zie het als mijn missie om het oubollige imago op te vijzelen. Ik laat horen dat er veel meer in zit, ook qua stijlen.”