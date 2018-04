Twaalf lekkere hapjes en drankjes tijdens nieuwe VVV-tocht door Veldhoven

VELDHOVEN - Met Lekker Rondje Veldhoven presenteert VVV Veldhoven een nieuw product. Tijdens een tour door Veldhoven wacht op twaalf locaties een hapje of drankje. Vanaf 1 mei is het rondje verkrijgbaar.

Kosten noch moeite zijn gespaard om het bonnenboekje een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te geven. Het kan wel eens het ideale cadeau worden voor moederdag of vaderdag. Twaalf bonnetjes waarmee op evenzoveel plaatsen iets kan worden gegeten of gedronken. Dat varieert van een tosti Italiaans bij Speellandschap De Heiberg, een Toterfouts Toetje bij Gasterij 't Dorpsgenot tot een Veldhovens biertje in museum 't Oude Slot.

Het initiatief is uitgegaan van VVV Veldhoven dat gevestigd is in de bibliotheek. ,,We hebben een brainstormsessie gehouden om te kijken welke leuke producten we nog konden ontwikkelen om Veldhoven voor de inwoners en toeristen nog aantrekkelijker te maken", vertelt adviseur marketing & communicatie Alinda Smulders van de bibliotheek. Laura Conradi werkt in opdracht van de lokale VVV aan het product. ,,De wens van een culinair boekje leefde al langer. Onze eerste insteek was om aan te haken bij een bestaand concept. Dat bleek echter geen optie te zijn. Het paste niet bij wat we voor Veldhoven voor ogen hadden. Het moest iets van deze tijd zijn. En we mikken op een jonger koperspubliek dan de bestaande concepten doen."

Foto's

De initiatiefnemer onderscheidt zich door zich niet te richten op degene die het boekje gaat gebruiken, maar op degene die het boekje koopt. In Helden van de Buurt vond de VVV de juiste partner om deze vertaalslag te maken. De foto's van de deelnemers in het boekje en op posters zijn op Strijp-S gemaakt. Conradi: ,,Het zijn foto's met een stoere uitstraling die de jeugd zeker zullen aanspreken."

Aan de twaalf deelnemers is de eis gesteld om een gerechtje te bedenken met een verkoopwaarde van tenminste vier euro.

Werd de keuze in eerste instantie vrijgelaten, later was bijsturing nodig om de nodige diversiteit te krijgen. Opvallend is dat twee locaties buiten de gemeentegrens liggen. ,,Tulip Inn Eindhoven Airport en Lunchroom Echt Welschap vonden we een mooie aanvulling voor ons product vanwege de locatie en de verbondenheid met Veldhoven", legt Conradi uit.

Eerste exemplaar

Wethouder Ad van den Oever ontving maandagavond in lunchroom Klijn Kooke het eerste exemplaar uit handen van Karlijn Kooke, een van de deelnemers. ,,Ik heb een Deens georiënteerde lunchkaart. Voor het Lekker Bonnetje uit het boekje serveer ik de bezoeker straks Smørrebrød, een traditioneel Deens lunchgerecht." De wethouder noemt het een geweldig product. ,,Ik ga in elk geval straks proberen om met het nieuwe college van Veldhoven een Lekker Rondje Veldhoven te doen."