Twee verdachten opgepakt voor diefstal van partij sneakers met waarde van 200.000 euro in Veldhoven

Oude Ekkerman-bad in Veldhoven nu echt voltooid verleden tijd

VELDHOVEN - Nu de sloop van het oude zwembad D'n Ekkerman in Veldhoven zo goed als afgerond is, zijn voor even ook de contouren van het oude sportbad weer zichtbaar. Na de sloopwerkzaamheden wordt gestart met de bouw van een nieuwe gang tussen het nieuwe City Sport Veldhoven en de sporthal die is blijven staan.

7 april