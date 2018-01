Tweetal ontvangt Één van Veldhoven

Martien van Bree Oerlenaar van het Jaar

21:49 VELDHOVEN - De titel Oerlenaar van het Jaar is zondagmiddag na afloop van de jaarlijkse Snerttocht postuum toegekend aan Martien van Bree. De in augustus 2017 overleden Oerlenaar was gedurende vijftig jaar actief in het lokale verenigingsleven.