Twijfels bij coalitiepartijen Veldhoven over komst fastfoodrestaurants

De brief werd geschreven door Peter Saris (vicefractievoorzitter VVD), Eric van Doren (fractievoorzitter GBV) en Wim Meijberg (fractievoorzitter PvdA). In de brief met de titel ‘Fastfoodplan Veldhoven haalbaar?’ vragen de drie zich af of de geplande locatie van de restaurants wel juist is. Die locatie, dat is het braakliggende grasveldje tussen de Zoom en de Heistraat. Daar wil het Waalrese bedrijf Mastade een Kentucky Fried Chicken (KFC) en Domino’s bouwen. Een plan dat van meet af aan op veel verzet uit de buurt kon rekenen.

,,Wij zijn niet doof voor geluiden uit de buurt”, zegt Eric van Doren. ,,In deze tijd is het moeilijk om contacten in de buurt te onderhouden. Daarom laten we via de brief weten dat wij ook horen wat er leeft en speelt. En dat we bedenkingen hebben bij de plannen.”

Veel buurtbewoners hebben die bedenkingen dus ook. Een paar maanden geleden plaatsten zij een groot spandoek met de tekst ‘KFC NEE!!’ en ‘DOMINO’S NO NO !!’ op het grasveld. Eerder al verenigden omwonenden zich in een appgroep met de naam ‘Heistraat-Zoom verzet’. Een groep die volgens een buurtbewoner al 100 leden heeft.

Vervuiling en verkeersdrukte

Zij vrezen extra straatvervuiling door rondfladderende rommel en extra verkeersdrukte. Andere plannen gaan sowieso al voor extra verkeersdrukte zorgen in het gebied, betogen buurtbewoners. Zo staat er nog nieuwbouw gepland bij het Gareel en krijgen de Peter Zuidlaan en Julianastraat een autoverbinding. Zowel het Gareel en de Peter Zuidlaan komen in de toekomst uit bij het grasveld waar de restaurants mogelijk gebouwd worden.

,,Het stapelt zich zo wel een beetje op”, zegt Van Doren over de bezwaren. Betekent dit nu dat de drie coalitiepartijen tegen de komst van de restaurants langs de Zoom zijn? Van Doren: ,,Dat is op voorhand te stellig. Maar we zeggen wel dat we heel kritisch kijken of dit de juiste locatie is.” De brief is volgens de fractievoorzitter vooral ook een oproep aan Mastade om in gesprek te gaan met omwonenden. In januari gaf Mastade een presentatie aan buurtbewoners over de plannen, maar toen was er geen mogelijkheid tot discussie. ,,Als er nauwelijks gecommuniceerd wordt met de omgeving, kun je ook nooit tot een oplossing komen”, aldus Van Doren.

Als de Veldhovense coalitiepartijen zich uiteindelijk tegen de plannen keren, wordt de komst van de restaurants uiterst onzeker. Voor de bouw eventueel kan beginnen, moet eerst een bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat kan alleen met goedkeuring van de gemeenteraad.