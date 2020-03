Uitvaart Tiny Senders uit Veldhoven: een bulderend eerbetoon

Rond 13.00 uur woensdagmiddag verzamelen de eerste motorrijders zich bij motorzaak MotoPort Veldhoven. Vorige week overleed Tiny Senders (78). Vandaag begeleiden de motorrijders hem naar het crematorium. Vanwege corona mogen de meeste rijders niet bij de uitvaartdienst aanwezig zijn. Dus groeten ze Senders vanmiddag voor het laatst vanaf twee wielen.

Senders was vaak bij MotoPort Veldhoven te vinden, ook toen niet hij niet meer hoefde te werken. Twee zondagen geleden nam de eigenaar van MotoPort, Wiecher Joosse, afscheid van Senders in het ziekenhuis. Dat deed hij samen met collega's.

,,We hebben Tiny toen beloofd dat we een erehaag voor hem zouden vormen. Eentje met motoren", zegt Joosse, ,,Door het coronavirus is het lastig iets anders te organiseren. Zeker omdat niet iedereen op de uitvaart mag komen. Dus rijden we in een stoet met hem mee naar het crematorium, met beschermende kleding en op gepaste afstand van elkaar. Zo willen we aan de richtlijnen voldoen en Tiny toch een mooi eerbetoon geven."

Volledig scherm Een lange stoet motoren door Veldhoven, als laatste groet aan Tiny Senders. © Rene Manders/DCI Media

Omhelzing van bulderend geraas

Senders, die na een ernstig motorongeluk in een rolstoel belandde, was bijna zijn hele leven actief in de motorbranche. ,,Tiny was een begrip”, volgens Joosse. Senders was iemand die nooit klaagde, iemand die belangstelling had voor andere mensen. Joosse: ,,Iedereen mocht hem. Hij had het beste met iedereen voor."

Hoe geliefd Senders was, blijkt deze woensdagmiddag. Zeker dertig motoren verzamelen zich op De Run in Veldhoven en zetten koers naar de Dreef, waar het uitvaartcentrum is. Als daar even later de lijkwagen klaarstaat om te vertrekken, rijden de motoren langzaam langs weerszijden van de wagen heen. Een soort laatste omhelzing van bulderend geraas.