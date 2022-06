Unicum voor Veldhoven: Koninklijke Erepenning voor Harmonie L’Union Fraternelle

Ook voor de burgemeester was het een bijzonder moment, zo bleek uit zijn toespraak. ,,Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd om Harmonie L’Union Fraternelle te eren met de Koninklijke Erepenning. Deze onderscheiding krijgt men niet zomaar. In mijn loopbaan als burgemeester heb ik nog nooit een onderscheiding van deze statuur aan een vereniging overhandigd.”

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding die in 1965 is ingesteld door toenmalig koningin Juliana. Er zijn strenge eisen aan verbonden om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Erepenning. Een vereniging moet minstens vijftig jaar bestaan. Daarnaast moeten zowel de vereniging als de bestuursleden ‘te goeder naam en faam bekendstaan’ en van ‘onbesproken gedrag’ zijn.