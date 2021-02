Vakbonden CNV en FNV: ‘dinsdag opnieuw staking bij ASML’

VELDHOVEN - Aankomende dinsdag is het weer raak bij ASML. Dan leggen werknemers voor de tweede keer in korte tijd het werk neer. Deze keer voor 24 uur. Dat kondigen vakbonden FNV en CNV Vakmensen vrijdag aan. De cao-onderhandelingen binnen de metaal sector zitten nog steeds muurvast.

Alleen het personeel van ASML staakt op dinsdag in deze regio. Bij een staking op 21 januari waren ook werknemers van DAF betrokken. De cao-onderhandelingen voor de metaalsector bevinden zich al sinds begin december in een impasse. De vakbonden hebben toen een ‘historisch laag eindbod gedaan’, vindt ASML-werknemer en FNV-kaderlid Eric Cols. ,,Dat lage aanbod, waar ik persoonlijk van schrok, is ook afgewezen.”

‘We moeten nog even losgaan’

De bonden wilden een eenmalige loonsverhoging van 60 euro plus per juli 2021 een verhoging van 1 procent. Werkgevers wilden niet verder gaan dan 1 procent in 2021 en 1,25 procent in 2022. Ook was er onenigheid over het vroegpensioen en de voortzetting van het generatiepact. Nadat het laatste bod werd afgewezen, keerden de vakbonden terug naar hun looneis van 5 procent.

Werkgeversorganisatie FME liet begin december weten het te betreuren dat er geen akkoord ligt. ,,Door de coronacrisis zijn de Metalektro-bedrijven teruggevallen tot een productie- en omzetniveau van 5 jaar geleden”, schreef hoofdonderhandelaar Maurice Rojer.

Volgens Reniers is het vanuit de werkgevers doodstil sinds december. ,,Dat betekent dat we nog even los moeten gaan”, zegt hij. ,,Er is geen enkele beweging vanuit het werkgeversfront”

Actiebereidheid

Op 21 januari werd er ook al gestaakt, toen 48 uur. In totaal 1400 medewerkers van ASML en DAF schreven zich destijds in. Dat waren voornamelijk werknemers van DAF. Zo’n 150 werknemers van ASML registreerden zich, volgens Reniers. De actiebereidheid is bij ASML doorgaans relatief laag. Er werken in Nederland zo'n 15.000 mensen voor het Veldhovense bedrijf. ,,We staken deze keer dichter bij ASML in de buurt”, zegt Reniers. ,,Dan zijn mensen misschien eerder genegen te komen.”

Op dinsdagochtend vanaf 09.00 uur kunnen stakers terecht bij Partycentrum Het Witven in Veldhoven. Werknemers van ASML kunnen zich daar vanuit hun auto registreren en vervolgens thuis staken. Zo vindt de staking plaats zonder coronarisico’s. Maandag wordt het werk in en rond Boxmeer neergelegd bij ondernemingen als Marel, SPG Prints en Contiweb. Onder de cao Metalektro vallen 160.000 mensen.