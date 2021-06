Van de dansvloer naar de lunchroom

Al van jongs af aan wist de geboren Veldhovense dat ze mensen wilde entertainen. Een toekomst waarin optredens en het podium centraal staan, lonkte na afronding van de opleiding Uitvoerend danser aan het Amsterdamse Lucia Marthas Institute for Performing Arts. De afgelopen zes jaar danste Bos onder meer tijdens de Toppers in Concertreeks in de ArenA en tijdens enkele seizoenen van The Voice en The Voice Senior. ,,Eind 2018 ben ik drie maanden in Los Angeles geweest om te trainen. Je wilt jezelf elke keer weer een stapje verder brengen om mooiere klussen te krijgen. In 2019 ging ik van concert naar concert. 2020 moest qua dans echt mijn jaar worden met onder meer het Eurovisie Songfestival. Maar toen kwam corona en ging overal een streep doorheen.”

In de loop van 2020 hoorde ze dat het pand aan de Kromstraat 40a vrijkwam. ,,Ik wist dat dansen niet voor altijd is. Ook merkte ik het afgelopen jaar hoe fijn het is om thuis te zijn met familie en vrienden. Ik ben heel ondernemend en impulsief, ik dacht: ik ga het gewoon doen.”

Tweede huiskamer

De afgelopen periode is de binnenkant geschilderd en deels voorzien van een nieuw interieur. ,,Ik ben heel erg van het interieur. Met eten en interieur komen hier twee van mijn favorieten dingen samen. Ik noem het dan ook mijn tweede huiskamer. De accessoires in de lunchroom zoals kussentjes en kandelaars zijn ook te koop.”

Samen met haar schoonbroer Thomas Voets, die elders chef-kok is, stelde ze de kaart samen. ,,Ik weet wat ik wil, en hij maakt het recept. De kaart is deels geïnspireerd op gerechten uit het buitenland zoals rendang by oma Dee en Eitje Benedict. Het resultaat is een kaart waarvan alles de hele dag te bestellen is. Je kunt hier dus de hele dag ontbijten.” Naast ontbijt en lunch kan er ook van een drankje met borrelplank genoten worden.

Bos is straks de zes dagen dat haar zaak wekelijks open is, aanwezig. Maar het dansen wil ze nog niet helemaal opgeven. ,,Dat blijft mijn passie, maar het heeft niet meer de hoogste prioriteit. Ik ben momenteel nog danseres bij Emma Heesters. En in oktober sta ik nog drie keer met Snollebollekes in GelreDome.”

Op dinsdag is de lunchroom gesloten. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 9.30 tot 22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 15.30 uur. De keuken sluit om 16.00 uur. Meer informatie lunchbylis.nl.

Volledig scherm Melissa Bos in haar lunchroom in Veldhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media