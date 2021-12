Van Dongen en Van Dongen starten politieke talkshow in Veldhoven in aanloop naar verkiezingen: ‘Vrouwen moeten hun schroom overwinnen’

VELDHOVEN - Het zou de titel van een cabaretvoorstelling kunnen zijn, maar dat is het zeker niet. In Van Dongen en Van Dongen slaan alarm gaan in Veldhoven de lijsttrekkers van GBV en CDA in gesprek met vrouwen die op verschillende fronten actief zijn in die gemeente. ,,Het moet over de inhoud gaan.”

CDA-lijsttrekker en raadslid Marionne van Dongen-de Kruijf en GBV-lijsttrekker (en huidig wethouder) Mariënne van Dongen-Lamers liepen al langer met het idee rond. ,,We zeiden vier jaar geleden al tegen elkaar dat het toch wel bijzonder is dat onze namen zo op elkaar lijken", vertelt Marionne van Dongen. ,,We zeiden: weet de kiezer wel wie wie is, en moeten we daar niet iets mee doen? Inmiddels kennen we elkaar een stuk beter en dachten we: en nu gaan we het doen ook.”

Quote Een grote gemeente met complexe problema­tiek verdient een professio­neel gemeentebe­stuur. Mariënne van Dongen-Lamers, Lijsttrekker GBV en wethouder te Veldhoven

Het resultaat van die samenwerking is een zesdelige talkshow die vanaf 24 januari te zien is via in elk geval de website van theater De Schalm en Facebook. Per uitzending ontvangen Van Dongen en Van Dongen samen met presentatrice Anne-Marie Fokkens twee gasten die actief zijn op terreinen ‘die op het snijvlak van dagelijks leven en lokale politiek liggen'.

Al zo vaak mannen

Die tafelgasten zijn overigens wel allemaal vrouw. Marionne van Dongen: ,,We dachten: waarom niet? Het zijn al zo vaak de mannen die je hoort en ziet, dat willen we graag doorbreken.” Tijdens de laatste begrotingsbehandeling in de Veldhovense gemeenteraad stipte het CDA-raadslid dat verschijnsel zelf nog fijntjes aan, met de opmerking dat het ‘toch vooral de mannen van coalitiepartijen zijn die op Omroep Veldhoven alle ruimte krijgen om zich te profileren'.

,,Die opmerking werd me niet in dank afgenomen, maar dat is dan maar zo. Het was natuurlijk ludiek bedoeld hoor, maar wel met een serieuze ondertoon. Vrouwen moeten hun schroom overwinnen om politiek actief te worden, ze moeten zichtbaar durven zijn. Misschien dragen wij daar met dit initiatief een heel klein beetje aan bij.”

Geen campagnepraatje

Mariënne van Dongen benadrukt dat ‘het nadrukkelijk niet de bedoeling is om een verkiezingscampagne-praatje te gaan houden’. ,,We willen hiermee juist mensen via de inhoud bij de thema's betrekken die in Veldhoven spelen. Een grote gemeente met complexe problematiek verdient een professioneel gemeentebestuur. En waar gaat dat bestuur nu eigenlijk over? Er gaat jaarlijks ruim 140 miljoen euro maatschappelijk geld door de begroting heen, dat is niet niks.”

De gasten die Van Dongen en Van Dongen verspreid over zes afleveringen ontvangen zijn Ellis Jeurissen (directeur GGD Brabant-Zuidoost) en Mariëlle van den Acker (huisarts Veldhoven); Monique Mols (ASML) en Angelique Bellemakers (Brainport Partnerfonds); Dorine Prinsen (Bibliotheek Veldhoven) en Ria Alewijnse (Kempenkoor/VLTC); Yvonne van Mierlo (Ergon) en Yvonne van Hest (Brainport Development); Chantal Goesten (Stichting Zuidzorg) en Carolien van der Heijden (SWOVE) en Ingrid de Boer (Woonbedrijf) en Jeanne van der Schans (makelaar Veldhoven).

Het progamma wordt vanaf 24 januari wekelijks op maandagavond om 20.30 uur uitgezonden, met een afsluitende compilatie op 14 maart. De uitzendingen zijn ook terug te kijken.