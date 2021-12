Van melkboer naar fritesboer naar koeienboer; Adrie Ham van De Smickel met pensioen

VELDHOVEN - Thuis ziet hij graag een biefstukje op zijn bord, maar voor een frikandel speciaal mag je Adrie Ham (62) ’s nachts wakker maken. In 1998 neemt de Veldhovenaar cafetaria De Smickel in Best over. Gaandeweg kwamen er zaken in Veldhoven, Breugel, Vessem en Beek en Donk bij. Nu zet de tweede generatie de zaken voort en gaat de grondlegger van de ‘Smickeldynastie’ met pensioen.

In Veldhoven doorliep de geboren Rotterdammer de lts, maar de techniek laat hij links liggen. ,,Op mijn zeventiende werd ik melkboer, net als mijn vader. Het ondernemersbloed zat er al van jongs af aan in.” Tot 1998 bezorgt hij in de Eindhovense wijk Genderbeemd zuivel aan huis. ,,Ik zag de handel doodbloeden en wilde iets in de horeca. In Best kon ik cafetaria De Smickel overnemen. Zeven jaar later kwam de vestiging in Veldhoven erbij.”

Quote Onze groothan­del zegt dat hij nergens zoveel frikandel­len levert als hier Adrie Ham, eigenaar De Smickel

De opening van deze vestiging in de wijk ’t Look noemt Ham de beste zakelijke deal die hij in zijn leven heeft gemaakt. ,,Deze locatie gaat nooit meer uit de familie. Meteen vanaf de start een goede omzet en weinig kosten. Onze groothandel zegt dat hij nergens zoveel frikandellen levert als hier.”

Het is ook in deze vestiging dat zijn dochter Emmelie verkering krijgt met Thijs van Leeuwe die er dan werkt. De inmiddels schoonzoon van Ham werkt al weer enkele jaren in een Smickelvestiging in Breugel, die hij in 2024 kan aankopen.

Dochter Emmelie neemt de bv over

Eind 2016 krijgt de Veldhovenaar een pand aan een mooi plein in Beek en Donk aangeboden. ,,Er zaten al drie friteszaken in die plaats. Uit een marktonderzoek bleek dat er wel ruimte was voor een vierde. Het pand was helemaal leeg. We hebben het verbouwd en in april 2017 gingen we open. Emmelie runt deze zaak nu en neemt per 1 januari de bv van mij over.”

Dochter Jorine Das-Ham stond eerder vier jaar voor de klas als docent wiskunde. ,,Ik ben opgegroeid met De Smickel. Toen ruim zes jaar geleden de gelegenheid kwam om Vessem over te nemen, pakte ik die kans. In het begin miste ik de leerlingen wel, maar nu kan ik meer mijn eigen ding doen en dat bevalt goed.” Zo goed zelfs dat ze vanaf 2022 ook de vestiging in Veldhoven erbij neemt.

‘Massa is kassa’

Zelf kwam Ham de laatste jaren niet meer toe aan het bakken van de goudgele aardappelstaafjes. ,,De afgelopen tien jaar was ik meer op kantoor dan op de werkvloer. Per cafetaria hebben we vijftien tot twintig personeelsleden in dienst, waaronder een paar fulltimers. Ik hou me onder meer bezig met personeelszaken en gesprekken met vertegenwoordigers. Bij de inkoop trek ik op met collega-horecaman en vriend Ton Scholten. Dan praten we over samen acht zaken en dat geeft een sterkte onderhandelingspositie. Massa is ook hier kassa.”

Quote Toen ik begon hield het ongeveer op bij mayonaise, curry en mosterd. Nu is er keuze uit wel 26 verschil­len­de sauzen Adrie Ham, eigenaar De Smickel

Het assortiment heeft hij in de afgelopen twee decennia niet zo veel zien veranderen. ,,Nu zijn er misschien tien snacks die we 23 jaar geleden niet hadden. De sauzen is een ander verhaal. Toen ik begon hield het ongeveer op bij mayonaise, curry en mosterd. Nu is er keuze uit wel 26 verschillende sauzen.”

Een keer per week friet blijft

Vanaf 1 januari gaat hij met echtgenote Anita genieten van de kleinkinderen, de kippen, geiten en de zes koeien. Een keer per week friet blijft wel op het menu staan. ,,Het geeft mij een heel voldaan gevoel dat ik met 62 jaar kan stoppen en dat mijn kinderen nu een goede boterham aan de zaken kunnen verdienen.”

Terugblikkend noemt hij de omgang met mensen het mooiste aspect van zijn werk. ,,Dat was al toen ik melkboer was. Nog steeds heb ik contact met mensen uit die periode. Ook de vrijheid die ik ermee gekregen heb, vind ik mooi.”