Van Zeeland tot Mississippi en Veldhoven: muzikale alleskunner JB Meijers heeft een bijzonder verhaal

VELDHOVEN - Gitaar, zang, cello, trompet, banjo, Solomon Burke, The Common Linnets, Barry Hay, Peter Maffay, Paradiso, Ziggo Dome en nu: De Schalm. Dit leidt allemaal naar één persoon: JB Meijers. Wie is JB Meijers? Is dit de man die alles kan?

W ie is JB (Jan-Bart) Meijers? Muziek kwam per ongeluk op zijn pad: ,,Het overkomt je gewoon, ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen.” Met een gitaar en een tas vol kleren vertrok hij in de jaren negentig vanuit Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, naar Amsterdam om te spelen in de band Shine, het ambitieuze project van Richard Janssen (ex-Fatal Flowers). Hij werd gestuurd door de vrijheid die muziek hem bood, gedreven door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid en zucht naar vrijheid heeft hij nooit verloren: ,,Één vaste muziekstijl hebben waarbinnen je werkt? Dat is saai, dat raak ik snel beu. Ook al is die diversiteit soms wel meer een last dan een zegen, omdat je niet precies weet waar je uitkomt.”

Een soort speeltuin

Terwijl we elkaar spreken is de multi-instrumentalist aan het werk in München, in de studio van rockzanger Peter Maffay. Een soort speeltuin, noemt hij het: ongebonden aan tijdsschema’s en regels. ,,Als rock ‘n roll een synoniem is voor ultieme vrijheid, ben ik zeker rock ‘n roll”, stelt Meijers. ,,Het beste moet nog komen, je bent altijd op zoek.” Die grenzeloze nieuwsgierigheid in zijn muzikale zoektocht levert veel mooie momenten op. ,,De genesis van een idee, bijvoorbeeld. Een soort ongrijpbaar, lucide moment. Of de opwinding die erop volgt, dat je het idee echt gaat uitvoeren en maken.”

En als het idee eenmaal werkelijkheid is geworden? ,,Heb je uren in de studio gewerkt, ben je helemaal toondoof na zo’n dag, ga je in de auto zitten: stilte. Dan doe je de cd met de eerste mixes van je nieuwe plaat in de speler en hoor je eindelijk de muziek. Dat is onwijs mooi. En natuurlijk het terugluisteren van de master en het uitbrengen van je album”, zegt de muzikant, die met Ilse DeLange in The Common Linnets speelde en samenwerkte met soullegende Solomon Burke. Hij stond in befaamde zalen (van Paradiso tot Ziggo Dome en Ahoy’) en maakte een plaat met Golden Earring-zanger Barry Hay, waarop ze hun favoriete nummers vertolken.

Zaterdag staat JB Meijers met zijn show ‘Deltaboy’ in De Schalm in Veldhoven. Als Zeeuw is hij natuurlijk een echte Deltaboy: hij groeide op in de Scheldedelta tussen grote kale vlaktes, rechte wegen, onstuimig water: komt daar de blues vandaan, die ze in de Mississippidelta ook voelen? Meijers ziet een sterke parallel. ,,Zowel de Mississippidelta als de Scheldedelta zijn vrij arme regio’s waar leegte domineert. Desolaat, plekken waaraan je wil ontsnappen.” En laat nou net muziek een goede manier zijn om aan de alledaagse sleur en eentonigheid te kunnen ontsnappen.

Een muzikale ridderslag

Maar heeft Meijers ooit helemaal kunnen ontsnappen aan zijn ‘delta blues’? ,,Het is altijd een zoektocht geweest: ik wist dat ik muzikant zou worden, zocht een manier om er mijn brood mee te verdienen en vertrok naar de Randstad, waar je dan al gauw terecht komt. Toch was het wel echt een soort muzikale ridderslag voor me toen een Amerikaanse bluesmuzikant mij vertelde dat ik voor een Nederlander toch verdomd goede deltablues speel.”

In Deltaboy vertelt Meijers een van zijn levensverhalen. ,,Het is geen verhaal met een duidelijk begin of einde. Ik wil continuïteit laten zien, de zoektocht die voortgaat.” Geen rechttoe rechtaan-verhaal, maar het verhaal van een volkomen vrije geest, gedreven door liefde voor muziek. ,,Ik heb gewoon heel veel zin om te spelen!”

JB Meijers, zaterdag 10/10, De Schalm, Veldhoven, 20.15 uur.