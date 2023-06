Vandaag kans op bewolkte dag in Veldhoven

Brabanders tanken vanaf 1 juli weer 'goed­koop' in België, vóór die tijd zijn de prijzen hier het laagst

Goedkoop tanken? Nederlanders doen er slim aan om deze week nog even naar een goedkoop tankstation te rijden en daar wat extra jerrycans te vullen. Want op 1 juli stijgt de accijns en schiet de prijs per liter omhoog. Voor Brabanders is dat probleem echter minder groot; tanken net over de grens wordt weer aantrekkelijker, omdat onze zuiderburen geen accijnsverhoging invoeren.