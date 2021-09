Vastgoedman wil niet opdraaien voor drugsparty's in zijn loods

Want de burgemeester van Veldhoven sloot de loods in augustus 2019 voor twee jaar na het aantreffen van ruim 5 gram cocaïne, 50 ml morfine, een weegschaaltje, versnijdingsmiddel, een bibi-gun en een stroomstootwapen. Pas afgelopen augustus kwam de loods weer vrij, zo bleek gisteren tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Schimmig bedrijfje

Van Schijndel zei dat hij tijdens zijn controles nooit iets heeft gemerkt van drugshandel of -feesten. ,,Ook mijn huurder heeft niets gemerkt en die was dagelijks aanwezig. Pas achteraf hoorden we dat de politie na klachten over overlast van de party's in de loods is wezen controleren. Hoe kan ik dan wat doen als zelfs de politie mij niet inlichtte? Dat gebeurde pas toen de drugs was gevonden. Ik kan als verhuurder toch moeilijk alle kasten en laden in mijn verhuurde panden openbreken en controleren? Bovendien ga ik al overdag al mijn panden af, moet ik dan ook ’s avonds en s’ nachts gaan controleren? Dat is niet te doen.”