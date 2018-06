Vaten met drugs gedumpt op parkeerplaats tussen Waalre en Veldhoven

Vijfdui­zend kaarsen verlicht­ten de baan bij de Samenloop voor Hoop: 'Het geeft kracht'

3 juni VELDHOVEN - Tweeduizend mensen liepen dit weekend op de atletiekbaan van de Kempen Campus in Veldhoven rondjes tegen kanker. De Samenloop voor Hoop, een 24 uur durende sponsorloop, wordt jaarlijks georganiseerd op meerdere plekken. Het is de vierde keer dat het in Veldhoven georganiseerd is. En traditiegetrouw was op zaterdagavond om 23.00 uur de kaarsenceremonie.