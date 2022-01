Veel animo voor buiten sporten in de kou: ‘We moeten onze spieren toch een beetje blijven opbouwen’

,,Ik heb nooit last van de kou”, vertelt Snijders. ,,Maar ik vind het heel erg dat ik hier niet naar binnen mag. Dat heeft me lang tegengehouden om buiten te sporten, maar ik merkte dat ik het psychisch echt nodig heb. Ik doe nu andere dingen dan ik normaal doe. Binnen train ik zelf in mijn eigen bubbel. Door deze groepslessen merk ik dat het buiten die bubbel ook leuk is.”

Goes zegt niet zonder sporten te kunnen en is daarom vanaf dag 1 deelnemer aan de buitenlessen. ,,Buiten trainen is een noodzakelijk kwaad, maar ik ben wel heel blij dat ze het aanbieden. We moeten onze spieren toch een beetje blijven opbouwen. Noteer maar dat het voor de mensen in de zorg echt nodig is om te kunnen blijven sporten!”

Weerstand

Heesakkers: ,,Er was vraag vanuit de leden en wij vinden het heel belangrijk voor de weerstand dat mensen toch kunnen blijven sporten. Daarom bieden we naast onder meer video’s voor thuistrainingen en thuistrainingschema’s op maat ook buitensportlessen. Ik weet zelf hoe belangrijk het is om bezig te blijven. Als ik te veel zit, krijg ik ook last van mijn rug.”

Bij de sportschool zijn er buiten vrije trainingsmogelijkheden groepslessen met twee personen en één trainer of twee groepjes van twee en twee trainers. Op die manier past het onder de tent van zes bij zes, en kan er onderling voldoende afstand worden gehouden. Heesakkers: ,,De boa’s zeggen dat we netjes aan de regels voldoen.”

Koude lucht

Buitentrainingen zien er wel iets anders uit, omdat er naast het feit dat niet alle materialen beschikbaar zijn de trainer rekening moet houden met de omstandigheden. ,,We moeten wat langzamer starten en er rekening mee houden dat mensen geen warme, maar koude lucht inademen. Daar kan je lijf anders op reageren.”

Rendabel is het niet voor de sportschool. ,,We zijn nog niet zo lang open en de groei staat nu natuurlijk helemaal stil. Al meldde zich deze week wel iemand voor een weekpas. Die wil toch graag aan de gang blijven. Ons doel is mensen te verrassen met wat we wel gedaan hebben. Dat ze aan het eind van deze periode zeggen: het was een heel vervelende tijd toen we niet binnen mochten sporten, maar we hadden niet gedacht dat het toch zo leuk zou zijn.”