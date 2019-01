Veel vragen over verkeersplannen Veldhoven

VELDHOVEN - Veldhovense fracties hadden dinsdagavond veel vragen over verkeersmaatregelen in Veldhoven. Antwoorden bleven uit.

In juni vorig jaar trok wethouder Ad van den Oever zijn voorgestelde verkeer- en vervoersplan in. Het beleidsstuk bleef te veel op de vlakte en wekte veel vragen op. Het afgelopen half jaar is met het plan niets gebeurd, bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. ,,Dat is treurig om te vernemen”, vond Gerrit Coppens van Senioren Veldhoven.

Als reden voor de stilstand gaf Van den Oever het maatregelenpakket dat Veldhoven samen met andere overheden en chipmachinefabrikant ASML bedacht. Die maatregelen moeten verkeersdrukte rond bedrijventerrein De Run oplossen.

Tekenen bij het kruisje

Ook daarover waren vragen. ,,Wij zien ons voor voldongen feiten geplaatst. Wat hebben wij als raad nog in te brengen? Naar ons idee moeten we nu tekenen bij het kruisje.”, zei Mariëlle Giesbertz van D66.

Wethouder van den Over benadrukte dat er een intentieverklaring is getekend met ASML: ,,De komende periode werken we aan een samenwerkingsovereenkomst.” Daarna mag de raad meebeslissen over voorgenomen maatregelen.

Vragen

De vragen bleven komen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de financiën? En hoe worden de recent aangekondigde maatregelen rond De Run geïntegreerd in het verkeersplan dat een half jaar geleden werd teruggetrokken?

,,Ik hoor heel veel vragen”, zei Van den Oever. ,,Ik kan echt op dit moment niet alle antwoorden geven.” Als alternatief stelde hij voor over drie weken een extra raadsvergadering in te lassen.

Niet enthousiast

Een voorstel dat op weinig enthousiasme kon rekenen. ,,Ligt er dan over drie weken ook een nieuw verkeersplan waar we het over kunnen hebben?”, wilde Giesbertz weten. Nee, was het antwoord. Eerst wil Van den Oever ‘input’ van de fracties. Maar het is aan het college om inhoudelijke voorstellen uit te werken, reageerde Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal.