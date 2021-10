Veel waardering voor toelichting op Rondje Kempenbaan West

178 palen

Het eerste hoogstandje dat het publiek tegenkomt is het viaduct over de A67, met de op- en afritten van de snelweg. Hoofduitvoerder Martijn Meijer van aannemerscombinatie VanGelder Mobilis noemt het zijn persoonlijke favoriet: ,,Maar liefst 178 palen gingen vooraf de grond in. Het viaduct zelf bestaat uit drie delen van elk 23 enorme betonnen liggers die vlak naast elkaar geplaatst zijn. Dat is heel gaaf. Heel toevallig komt daarmee het totaal op 69, het nummer van de weg die hier eindigt’’, lacht hij.

Fietsbrug voor eekhoorns

Een andere fietser bekijkt of hij via de Zilverbaan gemakkelijker vanuit Waalre naar de milieustraat kan rijden dan dat nu het geval is. Via de Oeienbosdijk komen we bij de Locht, de weg van Veldhoven langs de Koningshof naar Steensel. Omdat auto’s hier voortaan over vier banen rijden in plaats van twee, was er een fietsbrug nodig. De brug is opgebouwd uit ruim 162 ton staal, verdeeld over delen van elk 35 meter lang. De delen werden in een speciale tent naast de snelweg in elkaar gelast en vervolgens met speciale kranen vanaf het bestaande viaduct op de juiste plek gehesen. ’s Avonds moet het geheel groen verlicht zijn. Leuk weetje: de fietsbrug is ook geschikt voor eekhoorns.