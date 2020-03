Veel zieken op Sondervick College Veldhoven

VELDHOVEN - Op Het Sondervick College in Veldhoven zaten maandagmorgen 223 van de 1700 leerlingen ziek thuis. Dat is meer dan dertien procent. ,,Dat zijn er echt heel veel", zegt een woordvoerster. ,,Normaal zitten we op 45 zieke kinderen per dag. Dat is nu dus vier tot vijf keer zoveel.”