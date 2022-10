Veelbesproken silo in Oerle maakt plaats voor woonzorgvoorziening

interview Eric van Schagen, duizend­poot in sport, kunst en bedrijfsle­ven: ‘Ik sta met hart en ziel voor mijn mensen’

VELDHOVEN – Hij is een grote meneer bij PSV en Het Noordbrabants Museum. En de voorman van alle werkgevers in Brabant en Zeeland. Dankzij de groei van zijn ict-bedrijf Simac schoot hij bovendien de Quote 500 in. De vraag is of Eric van Schagen dat allemaal had bereikt als hij toch gewoon wiskundeleraar was geworden.

8 oktober