Veertig jaar positief-kritisch elkaars foto’s bekijken

,,Het is best bijzonder dat we als fotogroep veertig jaar bestaan, want er is er een tijd dat veel fotogroepen ter ziele gingen”, zegt Anne-Marie van Alem. ,,Dat was toen de digitale fotografie net opkwam en die camera’s nog erg duur waren. Wij hadden het geluk dat één van onze leden fotografiedocent bij de Parasol was, waardoor veel leerlingen na de cursussen doorstroomden naar ons.”

,,Ik weet nog dat ik toen ik zo’n achttien jaar voor de eerste keer binnenkwam wel even keek of ik goed zat. Het was in die tijd nog vooral een mannenwereld en ik zag alleen maar grijze mannen, maar ik ben gebleven en het bleek een heel gezellige levendige club”, vertelt Gonnie van de Schans.

Spannender

De fotogroep komt elke twee weken bij elkaar om elkaars werk te bespreken. Van Alem: ,,Dat is altijd positief kritisch. We vragen dan bijvoorbeeld: hoe zou je deze foto spannender kunnen maken?” De foto’s zijn heel divers omdat de één architectuur fotografeert, de ander portretten en weer anderen de extremen opzoeken in de fotografie. Van Alem: ,,Het mooie is dat je als je een foto ziet, je meteen iemands signatuur herkent. Marianne weet op een heel bijzondere manier architectuur te fotograferen.”

Van de Schans: ,,Bij de foto’s van Anne-Marie en mij is de achtergrond vaak wat vager. De sfeer in onze foto’s is belangrijker dan het onderwerp.” Van Alem lacht: ,,Ik was heel vereerd toen ze een keer dachten dat een foto van mij er één van Gonnie was.”

,,Meestal kunnen mensen vrij werk aanleveren, een enkele keer werken we met een thema om de leden een beetje extra uit te dagen.” Naast de tweewekelijkse bijeenkomsten kunnen leden zich ook aanmelden voor verschillende werkgroepen als ze willen, zo fotografeert de werkgroep Astro de melkweg.

Thema en kleur

De expositie van de fotogroep is samengesteld op thema en kleur. Er zijn onder meer foto’s te zien die zijn gemaakt tijdens een uitstapje om het jubileum te vieren, met de thema’s feest en beweging. Ook de foto’s van de recent overleden Mieke de Haas zijn te zien.

Ter ere van haar staat dit jaar één van haar foto’s op de flyer. De expositie is op zaterdag 14 mei van 13 tot 17 uur en op zondag 15 mei van 11 tot 17 uur in het Patronaat aan Blaarthemseweg 18 in Veldhoven. Meer informatie: www.fotogroepveldhoven.nl.